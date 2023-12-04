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Движение открыли на новых съездах с улицы Мельникайте в Тюмени

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В Тюмени открыли движение на двух дополнительных съездах с развязки улиц Мельникайте – Хабаровская. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал главный энергетик управления автодорог Илья Ходырев.

«Открыли два дополнительных съезда развязки Мельникайте – улица Хабаровская, каждый по 300 м. По одному из новых съездов можно подняться с улицы Дамбовской и уехать в сторону Дружбы. По другому — по прямому ходу с Мельникайте уехать в сторону Одесской по улице Дамбовской», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в целом строительство развязки завершено на 75%, осталось еще два пока недостроенных съезда. Полностью открыть движение по развязке планируется в середине 2024 года.

Также Ходырев отметил, что возведение объекта идет не без сложностей. Основная проблема — изъятие земельных участков, розыск их собственников и оформление земель, до сих пор не зарегистрированных должным образом.

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