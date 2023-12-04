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Психолог рассказала о проблемах при зависимости партнера от родителей

Психолог Попова: зависимость является признаком отсутствия сепарации от родителей
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Фото: Getty Images
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Процесс сепарации от родителей начинается в младенчестве, а самый заметный период длится с трех до 18 лет. О том, как распознать не пройденную сепарацию и что с этим делать, если вы находитесь с таким человеком в отношениях, психотерапевт, семейный психолог кандидат психологических наук Светлана Попова рассказала в понедельник, 4 декабря.

Специалист отметила в беседе с runews24.ru моменты, указывающие на отсутствие сепарации от родителей.

К ним можно отнести отсутствие самоопоры, сложную автономность, постоянный поиск одобрения, страх принять самостоятельное решение или ошибиться. При этом любое принятое решение ставится под сомнение, а выбор дается очень сложно.

Проблемы в личной жизни или сложные отношения с партнером. Присутствует инфантильность, в отношениях сложно нести ответственность как за себя, так и за партнера. Постоянная потребность в материнской заботе, опеке, желании быть принятым в любом своем проявлении. При этом самому принять партнера становится очень сложно.

Постоянные поиски самого себя, которые могут занимать всю жизнь.

«Проблемы с собственными детьми. Повторение сценария семейной системы, даже если в детстве человек ее критиковал. Мозг привык к тому, как надо, для него это единственно верный безопасный вариант для жизни», — сказала психолог.

Финансовая зависимость между родителями и ребенком во взрослой жизни. Любая зависимость в ту или иную сторону является явным признаком отсутствия сепарации от родителей, что приводит к смешению ролей в семейной системе, отметила Попова.

Зависимость от алкоголя, наркотиков, игр, секса и всего прочего тоже может говорить о том, что есть проблемы с сепарацией.

По словам специалиста, бывает так, что люди вступают в отношения с людьми, которые находятся в болезненной зависимости от своих родителей. В такой ситуации психолог советует объединить усилия и вместе справиться с проблемой, которая мешает налаживать здоровые отношения.

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Ранее в этот день психолог Светлана Аверина рассказала, что осознанный анализ разнообразных ситуаций и взаимодействий с другими людьми поможет человеку избавиться от постоянного чувства обиды.

По словам специалиста, обиды серьезно отравляют жизнь. Люди должны прямо говорить о своих чувствах обидчику, именно это поможет эффективно справляться с негативными эмоциями, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, что после выходных часто наблюдаются симптомы синдрома понедельника: апатия, чувство тревоги или ощущение уныния от повседневной рутины, передает RT.

По его словам, это связано с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Такое поведение приводит к смещению циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование, аппетит и настроение, пишет Life.Ru.

Психолог сравнил эти ощущения с состоянием джетлага, которое наступает при резкой смене часовых поясов при авиаперелетах, уточняет «Москва 24».

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