План подготовки к отопительному сезону в Томской области выполнили на 90%

В Томской области план по подготовке к отопительному сезону выполнили на 90%. Паспорт готовности получили 105 муниципалитетов из 116.

Лучшие результаты отмечаются у Асиновского, Кожевниковского, Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского, Первомайского, Парабельского, Чаинского, Тегульдетском и Шегарском районов. Кроме того, власти отмечают позитивную динамику в Томском районе. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на администрацию региона.

К числу отстающих отнесли Зырянский район, где из пяти паспортов готовности получен лишь один, а также Каргасокский и Молчановский районы.

В 2023 году в Томской области построили 11 газовых котельных. Новые объекты введены в Первомайском и Асиновском и Томском районах.