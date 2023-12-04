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Посол РФ в Германии указал на большое количество друзей России в стране

Посол РФ в ФРГ Нечаев: у России остается много друзей в Германии
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Фото: Global Look Press/dpa/Sergei Netsheyev
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Позитивные моменты в истории отношений России и Германии непросто стереть из памяти немецкого населения, у РФ остается много друзей в ФРГ. Об этом 4 декабря заявил российский посол в стране Сергей Нечаев в интервью русскоязычному журналу Berliner Telegraph.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, почему даже на фоне антироссийской пропаганды более 40% немцев положительно относятся к России.

«Очень просто: Россия не делала Германии ничего плохого. Наоборот», — указал Нечаев.

В числе положительных этапов совместного пути двух государств он отметил освобождение Германии от нацизма, послевоенное примирение после преступлений гитлеровского режима, братские отношения с ГДР и развитие взаимовыгодных экономических связей с ФРГ, объединение страны, добровольный вывод советских войск и другие моменты.

Людям нельзя запретить думать и делать выводы, поэтому у РФ в Германии по-прежнему большое количество друзей, подчеркнул посол. По словам Нечаева, российская сторона видит запрос со стороны немецкого бизнеса на восстановление хозяйственных связей с РФ, а со стороны рядовых граждан — на нормализацию двусторонних отношений.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев — о падении товарооборота с РФ, поставках оружия Украине и контактах между политиками

Ранее, 28 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления в бундестаге, что Германия продолжит финансовую и военную поддержку Украины, несмотря на сложности с бюджетом страны.

До этого, 26 ноября, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики. При этом он отметил, что от санкций выигрывают Индия, Китай и другие страны, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США вреден не только для окружающей среды, но и для экономики ФРГ.

Днем ранее тысячи человек в Берлине вышли на акцию за урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. Участники пришли с плакатами с критикой действий НАТО.

В начале ноября Нечаев рассказал в интервью «Известиям» о давлении со стороны официального Берлина на депутатов бундестага из-за диалога с Москвой. Поэтому, по его словам, сейчас данные контакты не носят системного характера. Тогда же дипломат отметил, что Германия станет единственной индустриальной державой, столкнувшейся с рецессией по итогам 2023 года.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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