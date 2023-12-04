Пожарное депо снесут в Железнодорожном районе Самары

В Самаре планируют демонтировать нежилое здание в Железнодорожном районе. В настоящий момент ведется поиск подрядчика, начальная цена контракта более 4,8 млн рублей, говорится в документах закупки.

Речь идет о пожарном депо, расположенном на улице Набережная реки Самары, 1. Одноэтажное здание без подвала площадью 455,5 кв. м нужно снести за 38 дней, пишет 63.ру.

Стены помещения крупнопанельные, выполнены сборными керамзитобетонными самонесущими стеновыми панелями толщиной 300 мм. Часть стен выполнена из кирпичной кладки, толщиной сечения 380 мм. В качестве перекрытий использованы железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. Крыша плоская, совмещенная с перекрытием.

Как отмечает НИА «Самара», пожарное депо начали подготавливать к сносу еще в январе 2023 года, поскольку его признали аварийным и неподлежащим ремонту. Тогда городской департамент градостроительства заключил контракт на разработку проекта и сметы демонтажа.