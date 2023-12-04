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В МО Украины заявили о начале создания новой модификации ракеты «Нептун»

Минобороны Украины: страна работает над новой модификацией ракеты «Нептун»
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина работает над новой модификацией ракеты «Нептун». Об этом 4 декабря пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление замглавы минобороны страны Ивана Гаврилюка.

«Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного «Нептуна». Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса «Нептун», — приводятся слова Гаврилюка в Telegram-канале издания.

Отмечается, что других подробностей замминистра обороны Украины не привел. Издание, ссылаясь на другие СМИ, указывает, что речь может идти об адаптации противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей, вероятная дальность которой может достигать 400 км.

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Ранее, 10 ноября, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Киев не смог наладить серийное производство противокорабельных ракет «Нептун». Те экземпляры, которые иногда применяются для ударов по Крыму, «делаются штучно», отметил он. Эксперт указал, что Украина применяет ее фактически как крылатую ракету средней дальности.

17 ноября в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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