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Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности, заявили в Министерстве сельского хозяйства журналистам 4 декабря.

«Стоит отметить, что в России в текущем году растет производство изделий колбасных (на 2,5% за 10 месяцев 2023 года) и полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (на 6,2% за 10 месяцев 2023-го)», — сообщили в министерстве.

Там также подчеркнули, что российские мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением.

«Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции», — заключили в Минсельхозе.

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Ранее в этот день Telegram-каналы и средства массовой информации опубликовали сообщения о том, что в стране якобы на 20% выросла стоимость пельменей и колбасы. Одной из основных причин скачка стоимости называлась нехватка мясных полуфабрикатов.

27 ноября стало известно, что в РФ снижение оптовых цен на часть позиций мяса птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Известиями» объяснил, что это связано с сезонным фактором.

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