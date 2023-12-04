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Дело возбудили по факту гибели женщины при пожаре в Березово в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Березово. Об этом СУ СК России по округу сообщает в понедельник, 4 декабря.

Пожар произошел в ночь на 3 декабря на улице Астраханцева, 70. После тушения огня в одном из помещений было обнаружено тело погибшей женщины, проживавшей по данному адресу.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). <…> По предварительным данным, есть другие пострадавшие, информация уточняется», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет ИА «Ура.ру», в обстоятельствах случившегося также разбирается прокуратура Березовского района. В ведомстве сообщают, что будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб и оказанию помощи жителям дома.

Вечером 3 декабря пожар случился в многоквартирном доме в центре Москвы. В результате отравления угарным газом погибли двое детей, возбуждено уголовное дело.

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