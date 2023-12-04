Вандалы разбили остановку общественного транспорта в Астрахани

Неизвестные вандалы разбили остановку общественного транспорта в микрорайоне Эллинг в Астрахани в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Сегодня хулиганы разбили еще одну остановку. Для чего? «Выпустить пар»? Показать силу? Забавы ради? Непонятно», — сказано в сообщении.

В мэрии также рассказали, что в областном центре планируют полностью обновить остановки в рамках транспортной реформы. Однако власти уже начинают переживать за их сохранность после подобных выходок и призывает местных жителей бережно относиться к общественным объектам.

Как отмечает «Астрахань-24», это не первый случай, когда хулиганы повреждают остановочные комплексы, установленные несколько лет назад для удобства пассажиров.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Астраханской области прошла проверка качества и безопасности мостов, которые были отремонтированы в 2023 году. Объекты соответствуют требованиям безопасности.