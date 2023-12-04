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В ЦБ прокомментировали сроки обмена заблокированных активов

Банк России: ЦБ не ждет до конца года обмена заблокированных активов россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Механизм обмена заблокированными активами не заработает до начала следующего года, однако представление схемы не за горами. Об этом 4 декабря заявил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

«До конца года, конечно, не ждем обмена. Еще нет схемы, а потом будет долгий период, как она появится, сопряжения воли всех сторон — вначале владельцев бумаг, потом владельцев счетов типа С и так далее», — приводит «РИА Новости» слова представителя ЦБ.

При этом Чистюхин указал, что в настоящее время продолжается обсуждение схемы.

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8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий обмен замороженными в РФ и за рубежом активами. Согласно документу, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа С.

Тогда же в Минфине РФ сообщили, что в обмене заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. При этом в организации самого обмена государство участвовать не будет. Механизм будет полностью добровольным.

По мнению финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Павла Сокола, такой шаг показывает, что власти России хотят помочь гражданам, попавшим под блокировку активов вследствие санкций.

22 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.

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