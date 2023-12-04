Четыре человека пострадали в результате столкновения легковушек в Оренбурге

В Оренбурге в результате лобового столкновения легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла около полуночи 3 декабря на проспекте Победы. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Lada Vesta под управлением 48-летнего мужчины, пишет ИА «Урал56.Ру».

В результате столкновения пострадали водитель отечественной машины и две его 20-летние пассажирки. С различными травмами их госпитализировали. Также в больницу обратился водитель иномарки, медики оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства устанавливаются, уточняет РИА «Оренбуржье». По данным МЧС, в ликвидации ДТП были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

В тот же день на дороге в Тамбовской области столкнулись легковые ВАЗ-2110 и Renault SR. Пострадали пять человек. По факту ДТП проводится проверка.