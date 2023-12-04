В Молдавии девушка спровоцировала ссору в троллейбусе из-за русского языка

В Кишиневе в троллейбусе произошла ссора после того, как кондуктор обратилась к пассажирке на русском языке. Об этом 3 декабря сообщил молдавский телеканал TV8 и опубликовал видео инцидента, снятое девушкой.

Инцидент произошел 1 декабря. Пассажирка открыла окно в транспорте, после чего кондуктор на русском языке попросила закрыть его. После этого девушка начала требовать, чтобы с ней говорили на румынском. В результате кондуктор сама закрыла окно, однако молодая девушка вновь его открыла.

На видео, снятом девушкой, также запечатлено, как несколько пассажиров выражают недовольство тем, что их снимают без согласия.

В свою очередь, 4 декабря депутат молдавского парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя, комментируя инцидент в своем Telegram-канале, заявил, что ссоры на почве языка стали результатом политики президента Молдавии Майи Санду.

«Достала телефон, начала снимать всех и вся без их позволения, сцепилась с другими пассажирами. Ну, что тут скажешь? Спасибо, Майя [Санду]. С твоей подачи началась вся эта дичь», — написал Цырдя.

9 ноября заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что власти Молдавии занимаются угнетением русскоязычных граждан, вдохновившись в том числе деструктивными практиками Украины. Волгарев призвал Кишинев вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения, а профильные исполнительные структуры организации — отреагировать на происходящее в рамках их мандатов.

30 октября экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика нынешнего главы государства Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности становится всё более русофобской и перерастает в ксенофобию.

Таким образом он прокомментировал произошедший днем ранее инцидент, когда общественный телеканал «Молдова 1» отказал кандидату в мэры Кишинева Диане Караман в участии в предвыборных дебатах, потому что она планировала представить свою программу на русском языке.