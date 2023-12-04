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Эксперт объяснил рост объема нераспроданного жилья в новостройках

Гольдберг: рост объема нераспроданного жилья связан с запусками новых проектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рост объема нераспроданного жилья в новостройках связан с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья. Об этом 4 декабря «Известиям» заявил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По его словам, на цифру, характеризующую распроданность строящегося жилья, нельзя смотреть в отрыве от стадии строительства, на которой находится средний дом в портфеле.

«Если мы сегодня посмотрим на абсолютные показатели, то действительно увидим рост объемов нераспроданных квадратных метров. Это связано с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья», — указал Гольдберг.

Для более точного анализа рыночной ситуации необходимо использовать соотношение распроданности и стройготовности в среднем по портфелю, уточнил эксперт.

«Текущее значение находится на отметке в 77% (33% жилья распродано при общей стройготовности в 43%), что даже несколько выше равновесной отметки в 70%. Это говорит о том, что даже в условиях рекордных запусков новых проектов в 2023 году продажи идут опережающими темпами», — подчеркнул Гольдберг.

Он отметил, что такие параметры соответствуют нормальной модели реализации проектов, поэтому к моменту окончания строительства распродается столько жилья, сколько необходимо для качественного обслуживания проектного финансирования, а, следовательно, и планового выполнения всех строительных работ.

Кроме того, в проектах с плановым вводом в текущем году уже распродано две трети площадей, а в домах со сроком ввода в следующем году — около половины, сказал руководитель аналитического центра.

«Такая динамика говорит о том, что в проектах с близким сроком завершения строительства на момент ввода в эксплуатацию будет продано свыше 70% квартир, что несколько выше равновесного уровня», — пояснил он.

Гольдберг добавил, что в ближайшее время можно будет увидеть дефицит подобных квартир на рынке.

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Ранее в этот день РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» сообщало, что объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил рекордные 71,1 млн кв. м. на 1 ноября 2023 года, что на 5,4 млн кв. м больше аналогичного показателя прошлого года. До этого рекорд был установлен в 2022 году, когда объем нераспроданного жилья составил 66 млн кв. м, то есть около 66% от всей стройки.

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