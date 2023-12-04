Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского

Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции, написал 4 декабря в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Офицер погиб на боевом посту. Гусев выразил соболезнования родным и близким генерала Завадского, а также добавил, что офицер был верен долгу, призванию защитника Отечества.

«Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством чему являются многочисленные награды. Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны», — отметил он.

Ранее, 29 ноября, в Telegram-каналах появилась информация, что Завадский погиб под Изюмом Харьковской области.

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году он окончил Московское общевойсковое командное училище. С 2018 по 2021 год командовал Кантемировской танковой дивизией в Московской области. Награжден орденом Мужества.