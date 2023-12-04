Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Политика
Россия призвала ООН расследовать преступления Киева против детей
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Мир
Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году
Экономика
Мировые цены на золото установили исторический рекорд в $2150 за унцию
Происшествия
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ
Общество
Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов
Общество
Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Экономика
Более 13 тыс. операций проведено в рамках тестирования цифрового рубля
Происшествия
Двое сотрудников МЧС были ранены из-за удара дрона ВСУ в Херсонской области
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США

«Украинская правда»: Залужный запросил у США 17 млн снарядов и $350 млрд
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350-400 млрд для «деоккупации» страны. Об этом 4 декабря пишет «Украинская правда».

«Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — сообщает издание слова источника.

Как указывает собеседник, главком ВСУ также запрашивал $350-400 млрд для «деоккупации» Украины.

По словам источника, Залужный во время визита главы Пентагона в Киев пожаловался Остину на то, что офис президента страны Владимира Зеленского вмешивается в управление армией.

«Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — отметил собеседник.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

В середине ноября Остин во время визита в Киев заявил о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередную поддержку Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Позднее, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023