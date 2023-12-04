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В Чехии заявили о сокращении помощи Украине из-за уменьшения запасов оружия

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Фото: commons.wikimedia.org
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Из-за уменьшения запасов вооружения на складах Чехии снижается возможность Праги помогать Киеву. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала во время пресс-конференции в Вене.

«Действительно, на наших складах всё меньше и меньше запасов и [следовательно] возможностей помощи», — указал он, отвечая на вопрос журналистов об уменьшении объемов военной помощи Чехии Вооруженным силам Украины (ВСУ). Слова Фиалы приводит ТАСС.

Кроме того, глава правительства обратил внимание, что Прага продолжит оказывать поддержку Киеву. Фиала также рассказал о возможностях сотрудничества оборонной промышленности Чехии с западными партнерами для помощи Украине.

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Ранее, 1 декабря, глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова объяснила, что государство не может послать ВСУ больше военной помощи из своих запасов. По ее словам, та военная техника, которая была передана Украине, оценивалась армией Чехии как невостребованная.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, Вооруженные силы Украины рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Также в тот день Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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