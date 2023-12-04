В России началось тестирование новой видеоплатформы

МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год, рассказали в пресс-службе компании.

«Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели», — отметили в МТС.

По словам руководителя проекта Натальи Братчиковой, исследования показывают, что рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%. «Учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей», — отметила она.

Братчикова добавила, что в 2024 году будет презентована рекламная модель и схема монетизации для создателей контента, сейчас же открыта возможность финансовой поддержки авторов через донаты.



Nuum — новая видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Доступна в web-версии для десктопов и мобильных устройств, а также в магазинах приложений.