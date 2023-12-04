Пять человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей на дороге в Тамбовской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на автодороге Мичуринск – Петровское – Орел – Тамбов на территории Мичуринского округа. По данным ГИБДД, 24-летняя женщина за рулем машины ВАЗ-2110 не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault SR, которым управлял 58-летний водитель. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

18-летняя девушка и 47-летняя женщина, которые находились на пассажирских местах в отечественной легковушке, а также водитель «ВАЗа» и пассажир Renault доставлены в больницу. Позже за медицинской помощью обратился водитель иномарки.

Всего за выходные в Тамбовской области произошло восемь аварий. Травмы получили 16 человек.