Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил над призывами западных политиков к «солидарности» с Украиной. Коллаж на данную тему он опубликовал в понедельник, 4 декабря, в своем Telegram-канале.

На картинке, сгенерированной при помощи искусственного интеллекта, изображены три европейских лидера — канцлер ФРГ Олаф Шольц за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на пляже и французский президент Эммануэль Макрон за ужином с шампанским.

Изображение сопровождается ироничной подписью: «Все наши мысли с тобой, Украина».

Накануне Медведев также заявил, что целью вмешательства США в конфликт на Украине стала необходимость модернизации оборонной промышленности государства на $40 млрд. Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о начале самой масштабной модернизации оборонной промышленной базы страны. Медведев обратил внимание, что целью у США в таком случае была не помощь Украине, а «борьба» за демократию или противостояние России для уменьшения ее обороноспособности.

2 декабря Остин сказал, что США не допустят победы России в конфликте на Украине и продолжат оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи. Он подчеркнул, что страна способна выполнять свои обязательства и снабжать ресурсами несколько театров военных действий, так что Израиль останется союзником и получателем поддержки США безоговорочно.

До этого, 28 ноября, Шольц заявил в ходе выступления в бундестаге, что Германия продолжит финансовую и военную поддержку Украины, несмотря на сложности с бюджетом ФРГ.

Об этом же немецкий канцлер заявлял и ранее, 25 ноября. По его словам, Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны. В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.