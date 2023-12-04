Карта спецоперации на Украине 4 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за сутки на купянском направлении ВС РФ отразили атаку штурмовых групп ВСУ в Харьковской области.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника на донецком направлении составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 775 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7227 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 894 единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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