Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург запустят из Самары

Авиакомпания «Россия» увеличит частоту полетов из Самары в Санкт-Петербург с 15 декабря. Рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю из аэропорта Курумоч, сообщает пресс-служба воздушной гавани в понедельник, 4 декабря.

Так, самолеты будут летать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары — 18:10, прибытие в Пулково — в 19:40. Продолжительность полета составит 2,5 часа, пишет 63.ру.

Как отмечает НИА «Самара», полеты в Северную столицу также осуществляют авиакомпании Smartavia, «Победа» и Nordwind. Новых рейсов в расписании перелетов пока найти не удалось.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что прямое сообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре этого года. Также планируется запуск рейсов из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко.