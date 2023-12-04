NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине

Если Киев начнет использовать американские истребители F-16, которые, как ожидается, будут поставлены Украине в ближайшие месяцы, Москва, скорее всего, использует истребители-невидимки Су-57, 3 декабря сообщил журнал The National Interest.

Отмечается, что Москва до сих пор не использовала в конфликте истребители пятого поколения Су-57.

Издание подчеркивает, что истребитель Су-57 оснащен технологией малозаметности, а в анализе британского Королевского объединенного института оборонных исследований специалисты называют его «самолетом-невидимкой с потенциалом». Истребитель также оснащен реактивными двигателями с трехмерным вектором тяги для повышения маневренности и способен нести ракеты класса К-77М «воздух – воздух», а также «воздух – поверхность».

Двухмоторный многоцелевой истребитель-невидимка был разработан российской оборонной компанией «Сухой» в начале 2000-х годов, но его концепция возникла гораздо раньше, уточняется в статье.

В конце ноября сообщалось, что для российских истребителей Су-57 созданы мини-беспилотники, которые самолеты будут нести на борту. Самолет сможет управлять группой таких аппаратов.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят фундаментально ситуацию на поле боя. Он не дал ответа о сроках поставки самолетов Украине, подчеркнув, что «самолеты есть», но всё будет зависеть от сроков подготовки пилотов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и оснащен самой передовой электроникой. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом сохраняет маневренность даже при больших перегрузках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.