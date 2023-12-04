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Жительница Мурманской области отдала мошенникам свыше 6,5 млн рублей

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В Мурманской области проводится проверка по факту дистанционного мошенничества в отношении 60-летней жительницы Мончегорска. Потерпевшая лишилась больше 6,5 млн рублей.

По словам женщины, ей начали поступать звонки с незнакомого номера. Собеседники сообщали, что на счетах потерпевшей зарегистрированы подозрительные операции. Злоумышленники требовали, чтобы женщина перечислила деньги на «безопасный счет», пишет ИА «Би-порт». Северянка приехала в Мурманск, оформила несколько кредитов и выполнила инструкции мошенников.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули 66-летнюю жительницу Мурманска. Потерпевшая лишилась почти 3 млн рублей.

В Полярных Зорях преступники по телефону убедили 82-летнюю пенсионерку, что ее родственник попал в ДТП. Женщина согласилась отдать 800 тыс. рублей.

Всего за неделю в Мурманской области зарегистрировали больше 30 случаев мошенничества.

На прошлой неделе 93-летняя жительница Москвы отдала мошенникам свыше 10,7 млн рублей. Злоумышленники убедили пенсионерку, что кто-то якобы пытается получить ее сбережения по доверенности. Потерпевшая согласилась обналичить накопления и передать деньги посторонней женщине.

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