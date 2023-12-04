Поезд насмерть сбил женщину в Астрахани

Поезд сбил женщину на улице Боевой в Астрахани, от полученных травм пострадавшая погибла на месте. Фотографии с места происшествия появились в одном из местных Telegram-каналов.

Факт произошедшего подтвердили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Какие-либо подробности на данный момент отсутствуют.

На место инцидента отправились следователи. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, пишет «Астрахань-24».

Ранее в ноябре аналогичный случай произошел в дагестанском Дербенте. Грузовой поезд совершил наезд на 15-летнего подростка. Несовершеннолетний юноша погиб.