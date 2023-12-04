Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Политика
Россия призвала ООН расследовать преступления Киева против детей
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Мир
Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году
Мир
Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники
Происшествия
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ
Общество
Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов
Общество
Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Экономика
Более 13 тыс. операций проведено в рамках тестирования цифрового рубля
Происшествия
Двое сотрудников МЧС были ранены из-за удара дрона ВСУ в Херсонской области
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года

В Иране сообщили о получении гарантий от США по замороженным активам

Представитель МИД Ирана: Вашингтон дал Тегерану гарантии по замороженным активам
0
Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тегеран получил все необходимые гарантии по вопросу получения замороженных Вашингтоном финансовых средств, которые ранее были разблокированы администрацией президента США Джо Байдена. Об этом 4 декабря сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани, отвечая на вопрос журналистов о попытках американского конгресса снова заблокировать средства Исламской Республики.

«План по блокированию иранских средств нуждается в одобрении сената и подписи президента США. Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы приобрели необходимые гарантии в этом отношении, поскольку США показали свою ненадежность», — приводит агентство IRNA слова Канаани.

Он указал, что у правительства Ирана есть доступ к финансовым ресурсам и они могут быть использованы в соответствии с потребностями государства.

Ранее, 1 декабря, палата представителей конгресса США поддержала резолюцию о повторной заморозке ранее разблокированных денежных средств Ирана в размере $6 млрд. За нее проголосовали 307 членов палаты, против — 119.

Интересное предложение: что получит Иран от сделки с США
Соглашение вызвало критику в адрес Байдена со стороны республиканцев

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что между Вашингтоном и Тегераном были достигнуты договоренности об обмене пленными, а также о разблокировке иранского счета с активами на сумму $6 млрд. При этом администрация Байдена наставала на том, чтобы Иран мог использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

В рамках соглашения Южная Корея разблокировала $6 млрд активов Ирана, которые поступили в банки Дохи. Вашингтон также освободил пятерых иранских заключенных, содержащихся в тюрьмах США.

Позже, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское руководство оставляет за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд. Так он прокомментировал публикацию в газете The Washington Post от 8 октября, в которой говорится, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к этим средствам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023