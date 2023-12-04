В Иране сообщили о получении гарантий от США по замороженным активам

Тегеран получил все необходимые гарантии по вопросу получения замороженных Вашингтоном финансовых средств, которые ранее были разблокированы администрацией президента США Джо Байдена. Об этом 4 декабря сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани, отвечая на вопрос журналистов о попытках американского конгресса снова заблокировать средства Исламской Республики.

«План по блокированию иранских средств нуждается в одобрении сената и подписи президента США. Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы приобрели необходимые гарантии в этом отношении, поскольку США показали свою ненадежность», — приводит агентство IRNA слова Канаани.

Он указал, что у правительства Ирана есть доступ к финансовым ресурсам и они могут быть использованы в соответствии с потребностями государства.

Ранее, 1 декабря, палата представителей конгресса США поддержала резолюцию о повторной заморозке ранее разблокированных денежных средств Ирана в размере $6 млрд. За нее проголосовали 307 членов палаты, против — 119.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что между Вашингтоном и Тегераном были достигнуты договоренности об обмене пленными, а также о разблокировке иранского счета с активами на сумму $6 млрд. При этом администрация Байдена наставала на том, чтобы Иран мог использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

В рамках соглашения Южная Корея разблокировала $6 млрд активов Ирана, которые поступили в банки Дохи. Вашингтон также освободил пятерых иранских заключенных, содержащихся в тюрьмах США.

Позже, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское руководство оставляет за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд. Так он прокомментировал публикацию в газете The Washington Post от 8 октября, в которой говорится, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к этим средствам.