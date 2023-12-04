Высота сугробов превысила 30 см в Тульской области

В Тульской области сугробы выросли до 31 см. Сильнейший снегопад обрушился на регион в воскресенье, 3 декабря. Власти работают над ликвидацией последствий непогоды.

Совещание с обсуждением предстоящих действий провел замгубернатора Сергей Егоров по поручению главы области Алексея Дюмина, пишет «ТСН24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Снег убирают круглосуточно. Работают 134 единицы техники, в том числе 82 комбинированные дорожные машины. Уже израсходовали 2 тыс. т реагента. Также более 50 экипажей ГИБДД помогают автомобилистам и коммунальным службам. За время снегопада зафиксировано четыре случая отключения на системах жизнеобеспечения. Все неполадки уже устранены.

Синоптики утверждают, что пик непогоды пройден. Осадки о жидаются в течение суток, но они будут незначительны.

Ранее, 4 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал, что высота сугробов в Москве превысила 40 см, побив рекорд 71-летней давности и став самым большим показателем за всю историю измерений.