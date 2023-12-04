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Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»

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Фото: AP/Caleb Jones
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Издательство Оксфордского университета, которое выпускает наиболее авторитетный словарь английского языка, назвало слово 2023 года. Как сообщает 4 декабря агентство Associated Press, эксперты признали популярным короткий, разговорный вариант слова «харизма» — rizz, которое обозначает персональное обаяние и привлекательность.

В издательстве отметили, что всего в списке было предложено восемь слов на выбор, которые отражали настроение, идеологию или увлечения прошедшего года, и публика выбрала четыре фаворита из них. Окончательного победителя определили эксперты-лингвисты.

«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», — пояснили там, указав на влияние так называемого поколения Z (Люди, родившиеся с 1997 по 2012 год. — Ред.) на современное общество.

Помимо «шарма» и «привлекательности» понятие rizz также включает в себя «способность легко привлекать романтического или сексуального партнера», добавили лингвисты.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что словом 2023 года, по версии Collins English Dictionary, стала аббревиатура AI («искусственный интеллект», ИИ). Эксперты указали, что революционная языковая модель на основе ИИ ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив своей способностью имитировать естественную человеческую речь.

В декабре 2022 года Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Эксперты определили такое понятие как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

В ноябре того же года издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2022 года «постоянный кризис». Авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».

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