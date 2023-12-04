Фасады домов в Брянске очистят от коммерческой рекламы

Фасады многоквартирных жилых домов в Брянске активно очищают от коммерческой рекламы. Власти обещают, что в течение года город полностью очистят от подобных баннеров.

По информации NASHBRYANSK.RU, в ноябре этот процесс обсуждался на расширенном совещании при исполняющем обязанности главы городской администрации Сергее Антошине. С докладом выступил замглавы горадминистрации Максим Коньшаков. Чиновник сообщил, что размещение коммерческих рекламных конструкций на фасадах многоквартирных домов запрещено законом. Сейчас остаются лишь те баннеры, которые повесили до принятия закона, но у них есть сроки размещения.

С начала 2023 года в областной столице выдали 42 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Ожидается, что нелегально наклеенные на столбах рекламные листовки и объявления также ликвидируют.

Ранее сообщалось, что в России предложили разрешить рекламу виноделен. Коснется это только субъектов РФ, в границах которых расположены такие винодельческие зоны, районы, терруары.