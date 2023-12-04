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Президент Болгарии Радев наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники

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Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент для продолжения обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине 100 списанных бронетранспортеров, об этом 4 декабря говорится в сообщении на сайте политика.

«Причинами вето стало то, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость», — говорится в нем.

Болгарские парламентарии не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения, добавил Радев. По его мнению, предоставленная Украине бронетехника большой грузоподъемности могла бы быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом», — заключил болгарский лидер.

Парламент Болгарии 21 ноября сообщил об одобрении передачи ВСУ бронетранспортеров. За это решение высказались 152 депутата, против были 57 политиков.

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В октябре политолог Дмитрий Журавлев указал, что Болгария вместе с Венгрией и Грецией могут стать первыми странами, которые прекратят поддержку Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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