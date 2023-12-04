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Медведей стало больше в заказниках Приамурья

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В заказниках Амурской области подвели итоги осенней переписи медведей, енотовидных собак, барсуков, выдр и ондатр. Выяснилось, что количество медведей выросло, норок, наоборот, сократилось.

В целом же, как пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на Дирекцию по охране и использованию животного мира и ООПТ, численность животных на особо охраняемых природных территориях остается стабильной в последние несколько лет. Однако она может отличаться в разных заказниках.

Так, барсуки почти не живут на севере области, предпочитая южные и центральные территории. Они выбирают равнины, где много мышей, лягушек и растительной пищи. На севере мало также ондатр, которым для комфортного существования необходимы заболоченные озера и поймы рек.

Что касается медведей, то, как поясняет Амурская служба новостей со ссылкой на главного охотоведа отдела ООПТ Дирекции Михаила Лесика, их учет ведется с момента выхода из берлоги, а осенью ученые лишь уточняют данные. В течение теплого периода фиксируются любые признаки жизнедеятельности медведей. В частности, измеряются и регистрируются следы лап, они индивидуальны, и по ним можно понять, кто из живущих в заказнике медведей прошел в этом районе.

Агентство уточняет, что в 2021 году фиксировалось резкое уменьшение количества медведей в Приамурье. На сокращение кормовой базы могло повлиять наводнение.

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