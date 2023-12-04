Баня сгорела из-за дефектной печи в пензенской Каменке

Пожар произошел в Каменке Пензенской области на улице Чехова. На частной территории вспыхнула баня, сообщает пресс-служба местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по району.

ЧП произошло в воскресенье, 3 декабря. Сообщение поступило на пульт дежурного в 15:55. Прибывшие на место пожарные из 28-й спасательной части ликвидировали возгорание.

Огонь уничтожил парилку площадью 4 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильно оборудованная печь. Пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее «Известия» писали, что арендаторов лесных участков будут штрафовать за бездействие при пожарах — для них введут административную ответственность. Штрафы составят от 5 тыс. до 250 тыс. рублей.