Ремонт электросетей в Якутии отменили из-за 60-градусных морозов

Сроки начала ремонтных работ на электросетях Якутска и Верхневилюйского, Сунтарского, Усть-Майского районов перенесли. Причина — низкие температуры.

Как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на Центральные и Западные электрические сети, плановые работы должны были провести 4 декабря. Когда их начнут — не сообщается. Планировавшегося ранее отключения электричества не будет.

В оперативно-диспетчерской службе отметили, что, согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха», эксплуатировать специализированную технику на открытой территории при температуре воздуха ниже –40 градусов запрещено, уточняет ИА SakhaNews.

В начале недели на большей части территории республики ожидаются сильные морозы. Экстремально низкие температуры под –60 градусов синоптики прогнозируют на северо-востоке Якутии.