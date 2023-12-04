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Си Цзиньпин и Лукашенко обменялись подарками в ходе переговоров в Китае

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Китае обменялись подарками. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава КНР подарил белорусскому президенту выполненную из шелка картину горной гряды и яблоки из провинции Хунань. Лукашенко, в свою очередь, передал Си Цзиньпину несколько ювелирных композиций, созданных мастерами из Белоруссии, а также корзину экспортируемых из республики в Китай продуктов.

Встреча двух лидеров в Китае состоялась ранее этим утром в правительственной резиденции Дяоюйтай. В ходе нее Лукашенко заявил, что Белоруссия была, есть и будет надежным партнером для КНР. В ответ председатель КНР отметил, что Пекин и Минск вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития двусторонних отношений.

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До этого, 1 марта, по итогам предыдущей белорусско-китайской встречи сообщалось, что Белоруссия создаст с Китаем зону свободной торговли и инвестиций в 2023 году. Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая.

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