Двое сотрудников МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Алешках Херсонской области. Об этом 4 декабря сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных», — говорится в сообщении.

Алексеенко также указал, что днем ранее дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль крестьянина из поселка Рогачики. Он был доставлен в больницу с тяжелыми осколочными ранениями спины, головы и шеи. На данный момент врачи борются за его жизнь.

Ранее, 30 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие на правобережье Херсонской и Николаевской областей за осень совершили на 70% больше преступлений, чем летом. В частности, боевики киевского режима стали чаще наносить телесные повреждения местным жителям и осуществлять кражи, грабежи, разбойные нападения и угон автотранспорта.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.