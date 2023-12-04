Крымскому центру медицины катастроф передали 22 автомобиля

Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 22 специализированных автомобиля. Их будут использовать в сельских поселениях, в том числе в малых городах. Автомобили распределят между станциями скорой помощи всей республики.

Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на Росздравнадзор, заднеприводные машины оснастили самоблокирующим дифференциалом, чтобы повысить их проходимость при движении по бездорожью. Также спецтранспорт укомплектован медицинским оборудованием в соответствии с действующими стандартами.

Автомобили зарегистрированы, поставлены на учет и выйдут на линию в ближайшее время.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что службе скорой медицинской помощи Саратовской области передали 18 новых автомобилей марок «УАЗ» и «ГАЗ». Они были получены по федеральной программе «Поддержка автомобильной промышленности». Все автомобили скорой медицинской помощи класса В будут отправлены в районы области.