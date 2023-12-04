Четыре человека погибли в результате стрельбы в Техасе

Четыре человека, включая годовалого ребенка, погибли в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом 4 декабря сообщает местное подразделение телеканала NBC.

Отмечается, что стрельба произошла на юго-востоке Далласа. Прибывшая на место полиция обнаружила пять человек с огнестрельными ранениями.

Трое взрослых погибли на месте, годовалый ребенок и 15-летняя девочка были доставлены в местную больницу, однако от полученных травм мальчик скончался. Состояние подростка оценивается как стабильное, передает телеканал.

Полиция начала расследование происшествия. По словам властей, на данный момент по факту произошедшего никто не задержан. Возможные мотивы стрельбы также не указываются.

Ранее, 27 ноября, стрельба произошла в лагере бездомных в штате Северная Каролина. Жертвами стали четыре человека. По предварительным данным, преступник мог убить своих жертв, а затем покончить с собой.