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Похолодание до -18 градусов спрогнозировали в Саратовской области

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Синоптики спрогнозировали похолодание на территории Саратовской области в ближайшее время. Температура понизится до –18 градусов.

По словам синоптика регионального Гидрометцентра Светланы Цветайло, в регион затекает холодная арктическая масса. На этой неделе ожидается антициклонический характер погоды. Осадков в Саратовской области не будет, ветер усилится до 8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По ночам температура сначала опустится до –6 градусов, затем достигнет –10 градусов. К середине недели ожидается –13…–18 градусов в ночные часы и –9…–14 градусов днем. Также синоптики прогнозируют усиление гололедицы. Цветайло отметила, что по итогам месяца погода декабря все же будет близка к климатической норме.

Ранее в этот день синоптики предупредили о гололедице на дорогах Татарстана. В ближайшие сутки ветер усилится до 18 м/с.

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