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В Ульяновской области обновили 39 объектов культуры

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Ульяновской области строят, оснащают и ремонтируют дома культуры, музеи, театры, школы искусств. Всего в 2023 году было модернизировано 39 объектов, еще 30 обновят в следующем году, заявил губернатор региона Алексей Русских.

«Значительную поддержку получили благодаря национальному проекту «Культура», который инициирован президентом России», — сказал глава региона, его цитату приводит ulpravda.ru в понедельник, 4 декабря.

Так, капитально отремонтировали детскую школу искусств им. Варламова в Ульяновске, обновили три библиотеки, поставили новое оборудование в областной драм театр и другие объекты, открыли новый Дом культуры в селе Старотимошкино Барышского района. В настоящее время также завершается реконструкция театра юного зрителя.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ульяновской области в 2023 году привели в порядок 88 дворов и более 20 общественных пространств. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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