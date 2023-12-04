Министерство по делам молодежи создадут на Камчатке

На Камчатке в начале 2024 года создадут министерство по делам молодежи. Нововведение не повлечет увеличения штатной численности сотрудников.

Как пояснил губернатор Владимир Солодов, чьи слова приводит ИА KamchatkaMedia, уходящий год был объявлен Годом молодежи на Камчатке, и этой категории граждан уделялось большое внимание. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном вопросам молодежи, дал рекомендацию должностным лицам субъектов РФ создать отдельные исполнительные органы, которые должны заниматься решением проблем молодежи.

Таким образом, делами молодежи на Камчатке будет заниматься отдельный орган госвласти в статусе министерства. По словам замглавы правительства края Павла Ясевича, все нормативно-правовые документы уже подготовлены. Приоритетными направлениями для нового министерства станут формирование молодежной политики в регионе, развитие инфраструктуры в учреждениях молодежной политики.

У будущего министерства будет три подведомственных учреждения: КГАУ «Дворец молодежи» в Петропавловске-Камчатском, КГБУ «Школьные годы» в городском округе «Поселок Палана» и АНО «Экосистема». Эта некоммерческая организация на Камчатке является организатором Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» и будущего круглогодичного центра компетенций в сфере экологии «Экосистема».