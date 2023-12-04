Более 1,3 тыс. машин такси работают в Коми

В Республике Коми на сегодняшний день работают 1318 легковых такси, сообщает пресс-служба ситуационно-информационного центра Минтранса России.

По данным учреждения, на территории региона зарегистрировано 227 перевозчиков и работает семь служб заказов, пишет ИА «Комиинформ».

В СИЦ Минтранса также напомнили, что 1 декабря 2023 года истек рекомендованный для регионов срок передачи сведений в федеральную государственную информационную систему «Такси». Она была запущена 1 сентября того же года как централизованная база данных агрегаторов и перевозчиков легковых такси и их автомобилей.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что самозанятые таксисты на иномарках не должны будут в обязательном порядке пересаживаться на российские авто. Об этом заявил сенатор Андрей Кутепов, разработавший законопроект о локализации компонентов такси в России.