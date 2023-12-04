Пожилую женщину сбила машина на «зебре» в центре Биробиджана

В Биробиджане на центральной улице Пушкина автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как поясняет ИА EAOMedia со ссылкой на УМВД по региону, водитель, управляя Toyota Platz, сбил пенсионерку в то время, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причины случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее, 22 ноября, в Южно-Сахалинске в результате наезда сразу двух автомобилей погиб пожилой мужчина. 27-летняя водитель Nissan Teana сбила 65-летнего мужчину, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой автомобиль.