Выходить на лед во Владивостоке запретили вплоть до Нового года

Власти Владивостока запретили жителям выходить на лед до 31 декабря на время ледостава и с 1 марта, в период распадения льда. Соответствующее постановление главы города опубликовала администрация.

Как пишет ИА PrimaMedia, несмотря на запрет, местные рыбаки массово выходят на первый лед. Некоторые приводят детей. Так, в воскресенье, 3 декабря, десятки людей рыбачили на льду в бухте Бражникова и в устье реки Богатой.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в Красноярском крае рыбак провалился под лед реки Енисей и утонул. 62-летний мужчина вышел на лед реки, чтобы порыбачить, однако тонкое ледовое полотно не выдержало его веса. Односельчане бросились на помощь мужчине, но не успели.