Незаконные зимние горки выявили в Московской области

В Московской области за минувшую неделю выявлены шесть зимних горок и тюбинговая трасса, которые были организованы без соответствующего разрешения. Проверку проводят инспекторы Гостехнадзора.

Незарегистрированные зимние аттракционы были выявлены в Химках, Долгопрудном, Лобне, Одинцове, Пушкинском городском округе, а также Лосино-Петровском. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предостережения о недопущении нарушений выданы территориальному управлению «Звенигород» и учреждению «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское».

На прошлой неделе аналогичные проверки проходили в Серебряных Прудах, Чехове, Подольске и Серпухове. Нарушения выявлены не были. Проверки в муниципалитетах продолжаются.