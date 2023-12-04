Песков назвал отправку денег из Европы на Украину сжиганием в бездонной бочке

Европейским странам все труднее «палить деньги в бездонной украинской бочке». Об этом заявил 4 декабря на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью газеты Financial Times о разногласии в Евросоюзе (ЕС), которое ставит под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи.

«Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится всё тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — заверил Песков.

Накануне британское издание The Economist отметило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы, которая на прошлой неделе одержала победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС.

Судьба Украины станет чуть более понятной после запланированного саммита ЕС 14 и 15 декабря, однако в британском издании не ожидают услышать что-либо позитивное для Киева.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.