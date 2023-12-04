В Тверской области выявили бешенство у двух енотовидных собак

Два случая бешенства выявили у енотовидных собак в Тверской области. Одного из животных нашли в деревне Найденка Сандовского округа, второе — в угодьях ООО «Медведь» в 2 км от деревни Сундуки Лесного района, сообщают «Тверские ведомости» в понедельник, 4 декабря.

Патологический материал зверей исследовали в лаборатории по заявке управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Полученные результаты разместили в системе раннего оповещения и направили в федеральный и региональный Россельхознадзор и в Госинспекцию по ветеринарии.

Ранее «Известия» писали, что в 90% регионов РФ настаивают на том, что эвтаназия агрессивных животных необходима. Минприроды также считает, что субъекты должны иметь право самостоятельно регулировать популяцию бездомных собак.