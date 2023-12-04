Лыжную трассу для профессионалов проложили в парке Хабаровска

В Хабаровске в парке «Северный» проложили лыжебеговую трассу, которая подходит для катания и любителей, и профессионалов. В настоящее время территория открыта в тестовом режиме для катания со своим спортивным инвентарем.

Трасса получила название «Народная лыжня в парке Северном». Цели проекта — воспитание спортсменов среди школьников и взрослых, а также популяризация лыжного спорта среди разных категорий граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Эта трасса сделана и для конькового, и для классического хода. Ее протяженность — 1,7 км, перепад высот — до 20 м, максимальный уклон — 6 градусов. Желающие могут бесплатно кататься и пользоваться пунктом обогрева и услугами проката лыжного инвентаря.

Агентство отмечает, что проект реализован по поручению мэра Хабаровска городским управлением инвестиционного развития при участии заслуженного тренера России, мастера спорта по лыжному марафону Леонида Мальцева.

Ранее, 1 декабря, сообщалось об открытии зимнего сезона на курорте «Красная Поляна». Были открыты лыжные трассы «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга», «Восточный цирк-2». Также начал действовать сноупарк в «Цирке-2». Кроме того, открыты канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».

