Один человек пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Алтайском крае

Машина скорой помощи съехала в кювет на дороге в Алтайском крае. Один человек получил травмы.

Авария произошла в Егорьевском районе. По данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля «УАЗ» следовал из села Новоегорьевское в Волчиху, допустил превышение скорости и выехал за пределы проезжей части. Об этом пишет altapress.ru.

23-летняя пассажирка скорой помощи получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП ведется проверка.

Ранее в этот день в Красноярском крае автобус с 15 пассажирами съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. Транспортное средство опрокинулось на правый бок. Никто за медицинской помощью не обращался.