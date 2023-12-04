Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Об этом 4 декабря сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, Завадский погиб на боевом посту.

Гусев выразил соболезнования семье и близким погибшего российского офицера. Он высказал уверенность в том, что имя Завадского навсегда останется в летописи славы России.

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году он окончил Московское общевойсковое командное училище. С 2018 по 2021 год командовал Кантемировской танковой дивизией в Московской области. Награжден орденом Мужества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.