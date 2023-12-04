Жителей Татарстана предупредили о гололедице и перепаде температур

Синоптики прогнозируют образование на дорогах Татарстана гололедицы и снежных заносов. В республике ожидаются осадки с перепадом температур.

Согласно прогнозам, в течение суток в ряде районов ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. По данным республиканского Гидрометцентра, также вероятны метели и налипание мокрого снега на провода. В дневные часы возможен туман, пишет ИА «Татар-информ». Порывы ветра достигнут 18 м/с.

В ночное время температура в Татарстане упала до –9…–14 градусов. В светлое время суток потеплело до 0 градусов, местами до +3 градусов. Вечером ожидается похолодание до –10 градусов.

Ранее в этот день сообщалось, что высота сугробов в Москве превысила 40 см после снегопада в минувшие выходные. Таким образом, был побит рекорд 71-летней давности.