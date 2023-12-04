Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины артиллерийские боеприпасы на сумму €142 млн и поставит их в 2025 году. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в заказ включены «десятки тысяч комплектных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, включая снаряд, взрыватель (для заряда взрывчатого вещества), порох и капсюль (для воспламенения пороха)».

Кроме того, в публикации добавили, что заказчиком является «страна — партнер НАТО», намерением которой выступает поддержка Украины в ее «оборонительной борьбе».

Ранее, 2 декабря, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что концерн намерен запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году. По его словам, первые 10 Lynx будут произведены в Германии или Венгрии и поставлены Украине в ближайшее время. Кроме того, глава концерна отметил, что строить новые заводы Rheinmetall не планирует, потому что компания переоборудует и арендует уже существующие заводы.

До этого, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.