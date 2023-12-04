Реклама
Прямой эфир
Мир
Соцопрос выявил готовность 44% украинцев к компромиссу в переговорах с РФ
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Происшествия
ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников
Мир
Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году
Мир
Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники
Происшествия
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ
Общество
Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов
Общество
Власти Севастополя оценили ущерб от шторма в 6,5 млрд рублей
Мир
В США заявили о будущем противостоянии Су-57 и F-16 на Украине
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Общество
Искусствовед Олег Кривцун умер в возрасте 69 лет
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Армия
В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая
Общество
ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства
Мир
СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США
Сюжет:

Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году

0
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины артиллерийские боеприпасы на сумму €142 млн и поставит их в 2025 году. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в заказ включены «десятки тысяч комплектных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, включая снаряд, взрыватель (для заряда взрывчатого вещества), порох и капсюль (для воспламенения пороха)».

Кроме того, в публикации добавили, что заказчиком является «страна — партнер НАТО», намерением которой выступает поддержка Украины в ее «оборонительной борьбе».

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

Ранее, 2 декабря, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что концерн намерен запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году. По его словам, первые 10 Lynx будут произведены в Германии или Венгрии и поставлены Украине в ближайшее время. Кроме того, глава концерна отметил, что строить новые заводы Rheinmetall не планирует, потому что компания переоборудует и арендует уже существующие заводы.

До этого, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023